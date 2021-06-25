Эксперт рассказал, как проверить данные на предмет возможной утечки в интернет

PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров рассказал, как проверить данные на предмет возможной утечки в интернет.

«Для пользователей браузера Chrome существует простой способ проверки на предмет возможной утечки данных», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нужно открыть страницу диспетчера паролей Google и перейти в раздел проверки паролей. Если данные были скомпрометированы, то будет соответствующее уведомление.

«Ещё один доступный на русском языке сервис проверки утечек — monitor.firefox.com. Он использует ту же базу данных, что и мегапопулярный англоязычный сайт haveibeenpwned.com», — сказал Бочаров.

Как отметил эксперт, есть и поддельные порталы проверки утечек. Их названия могут походить на адреса настоящих сервисов, но всегда чем-то отличаются.

При обнаружении учётных данных в открытом доступе специалист рекомендует сразу сменить пароль.

«Избежать неприятных последствий после утечек помогут применение двухфакторной аутентификации, антивирусного ПО, а также использование отдельных e-mail и номера телефона для регистрации в различных онлайн-сервисах», — добавил Бочаров.

Ранее руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.