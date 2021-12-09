Путин: засаживать человека за решётку часто бывает совершенно неоправданно

Отправлять человека, находящегося под следствием, за решётку часто совершенно неоправданно, должны быть использованы и другие меры контроля за поведением, считает президент России Владимир Путин.

«Минюст будет поддержан, и будет ускорена разработка проекта федерального закона о пробации, здесь совершенно очевидные вещи, в том числе и домашний арест, и браслеты, о которых вы упомянули. Всё должно и может быть использовано с точки зрения контроля за поведением человека, в отношении которого есть подозрения, что он совершил уголовное деяние, но пока суд не пришёл к выводу о том, совершено оно или нет. Конечно, засаживать человека за решётку, в камеру, часто совершенно неоправданно. Уверяю вас, я полностью с вами согласен», — сказал президент на встрече с членами СПЧ, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили во ФСИН, в России наблюдается тенденция к снижению числа граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы.