Глава ФСИН констатировал снижение числа заключённых в России

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В России наблюдается тенденция к снижению числа граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), заявил директор ФСИН Александр Калашников.
Глава ФСИН констатировал снижение числа заключённых в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Он отметил, что Россия занимает четвёртую позицию в мире по соответствующему показателю.

По мнению Калашникова, этому способствует совершенствование уголовной политики, которая расширяет возможности применения альтернативных наказаний, не связанных с заключением под стражу.

«В мировом рейтинге Российская Федерация сместилась с 20-го на 26-е место по количеству заключённых на 100 тыс. населения, а по общему количеству заключённых — на четвёртое место», — приводит его слова Интерфакс.

По данным на 1 января 2021 года, в российских учреждениях УИС находились 482 тыс. осуждённых, подозреваемых и обвиняемых — это на 381 тыс. меньше, чем в 2010 году.

Как сообщает Интерфакс, первое место в мире по числу заключённых занимает США, где в тюрьмах, по разным оценкам, находится более 2,2 млн человек.

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