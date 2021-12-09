Путин заявил, что буллинг очень часто навязывается в соцсетях

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что буллинг является манерой поведения, которая очень часто навязывается в соцсетях.
Путин заявил, что буллинг очень часто навязывается в соцсетях
  • РИА Новости

Об этом президент заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум какой-то западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, — это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями», — отметил он.

Также глава государства рассказал, что в парламентах западных стран активно обсуждается влияние международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание, а также негативное воздействие этих платформ на психику подростков и детей.

Путин добавил, что в России тоже не мешало бы этим заняться. По его словам, данный вопрос крайне важен и требует комплексного подхода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить