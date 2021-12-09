Путин заявил, что буллинг очень часто навязывается в соцсетях

Президент России Владимир Путин заявил, что буллинг является манерой поведения, которая очень часто навязывается в соцсетях.

Об этом президент заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум какой-то западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, — это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями», — отметил он.

Также глава государства рассказал, что в парламентах западных стран активно обсуждается влияние международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание, а также негативное воздействие этих платформ на психику подростков и детей.

Путин добавил, что в России тоже не мешало бы этим заняться. По его словам, данный вопрос крайне важен и требует комплексного подхода.