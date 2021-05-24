«Вышел на первое место по количеству противоправного контента»: Роскомнадзор допустил замедление трафика Google

Роскомнадзор допустил замедление трафика Google из-за недостаточной фильтрации незаконного контента. В ведомстве заявили, что из поисковой выдачи не удаляется от 20 до 30% ссылок на запрещённые в России материалы. Там добавили, что направили в адрес администрации компании более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. Если интернет-платформа не ограничит доступ к ней в течение суток, она будет оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей, заявили в РКН.

Роскомнадзор допустил замедление трафика сервисов Google из-за недостаточной фильтрации незаконного контента. В ведомстве заявили, что из поисковой выдачи не удаляется от 20 до 30% ссылок на запрещённые в России материалы, в том числе на сайты террористических организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины по продаже наркотиков.

«Роскомнадзор направил в адрес администрации Google более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. Если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещённой информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Там добавили, что Google на данный момент лидирует по количеству неудалённого противоправного контента.

«После того как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещённой информации, Google вышел на первое место по количеству неудалённого противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», — рассказали в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что объёмы и сроки неудаления материалов с деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

AFP

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Также в ведомстве отметили, что YouTube не удалил порядка 5 тыс. запрещённых материалов.

«На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка 5 тыс. запрещённых материалов. Более 3,5 тыс. — с призывами к экстремизму. Более 900 материалов — признанных запрещёнными судом», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее надзорное ведомстве озвучивало претензии к Google, связанные с цензурой материалов российских СМИ. Так, 22 мая от компании потребовали в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью корреспондента Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом. Материал, размещённый на официальном канале Sputnik France на YouTube ранее был заблокирован администрацией видеохостинга.

«В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ», — подчеркнули в ведомстве.

Также по теме «Размещение противоправных материалов»: Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях работы Facebook и YouTube Роскомнадзор принял решение частично прекратить замедление работы Twitter, так как администрация соцсети удалила более 91%...

В марте представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что американские IT-компании, вводящие ограничения в отношении «политически неудобных» материалов, «пошли вразнос», а сама ситуация бессистемного цензурирования контента является смысловым и технологическим тупиком.

«Чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жёстче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», — пояснила представитель МИД.

Напомним, в декабре 2020 года Госдума приняла закон, предусматривающий санкции за цензуру со стороны интернет-платформ в отношении российских СМИ. Авторы законопроекта обратили внимание на многочисленные факты необоснованного ограничения доступа граждан к информации отечественных СМИ со стороны отдельных ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами России.

Наказание может грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также из-за «установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

В качестве санкций законом предусмотрены блокировка ресурса, замедление трафика и административные штрафы.

Замедление работы Twitter

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили тогда в ведомстве, решение также было связано с тем, что соцсеть систематически не удаляет запрещённый контент, включая детскую порнографию и публикации, склоняющие несовершеннолетних к суициду.

Как отмечал замглавы РКН Вадим Субботин, при выборе механизма воздействия на Twitter ведомство пыталось минимизировать неудобства для пользователей сервиса. По этой причине ограничения не коснулись текстовых сообщений, а затронули только скорость передачи фото- и видеоконтента.

Он также обратил внимание, что Роскомнадзор неоднократно предупреждал Twitter о нарушениях законодательства. С 2017 года ведомство направило компании более 28 тыс. требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

18 мая Роскомнадзор принял решение частично прекратить замедлять работу Twitter, так как администрация соцсети удалила более 91% противоправного контента.

В РКН уточнили, что решение касается только фиксированных сетей, замедление трафика на мобильных устройствах сохранится.

При этом в ведомстве сообщили, что выявили случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе в Facebook и на YouTube, и предупредили о возможных санкциях.