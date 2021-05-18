«Размещение противоправных материалов»: Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях работы Facebook и YouTube

Роскомнадзор принял решение частично прекратить замедление работы Twitter, так как администрация соцсети удалила более 91% противоправного контента. Решение касается только фиксированных сетей, замедление трафика на мобильных устройствах сохранится. При этом в ведомстве сообщили, что выявили случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube, и предупредили о возможных санкциях.

Роскомнадзор принял решение частично прекратить замедлять работу Twitter, так как администрация соцсети удалила более 91% противоправного контента. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что решение касается только фиксированных сетей, замедление трафика на мобильных устройствах сохранится.

«Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещённой информации. На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещённых материалов остаются неудалёнными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещёнными на территории РФ материалами», — говорится в сообщении.

Для полного снятия ограничений соцсети необходимо удалить все выявленные запрещённые материалы и реагировать на требования ведомства не позднее 24 часов с момента их получения.

В Роскомнадзоре добавили, что получили письмо компании, в котором она подтвердила, что разделяет действия по борьбе с запрещённым контентом и примет все необходимые меры по его удалению.

«Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Роскомнадзоре сообщили, что выявили случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube.

«В случае если указанные платформы не примут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили тогда в ведомстве, решение связано с тем, что соцсеть систематически не удаляет запрещённый контент, включая детскую порнографию и публикации, склоняющие несовершеннолетних к суициду.

В ведомстве тогда подчеркнули, что есть все основания для полной блокировки сервиса, но сохраняется надежда на конструктивную позицию компании.

Как отмечал замглавы РКН Вадим Субботин, при выборе механизма воздействия на Twitter ведомство пыталось минимизировать неудобства для пользователей сервиса. По этой причине ограничения не коснулись текстовых сообщений, а затронули только скорость передачи фото- и видеоконтента.

Субботин обратил внимание, что Роскомнадзор неоднократно предупреждал Twitter о нарушениях законодательства. С 2017 года ведомство направило компании более 28 тыс. требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

В марте Роскомнадзор сообщал, что представители Twitter не отвечали на запросы ведомства. В конце месяца РКН подтвердил, что соцсеть приступила к удалению запрещённого контента, но отметил, что процесс идёт медленно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что желания блокировать ресурсы у российской стороны нет. При этом он отметил необходимость принимать меры, чтобы добиться соблюдения законодательства РФ зарубежными компаниями.

«Должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании всё-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это делать, если они функционируют на территории РФ. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля», — сказал Песков.

Reuters

© Mike Blake/File

Помимо этого, 2 апреля мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter Inc. по трём административным протоколам о неудалении противоправной информации. Общая сумма взысканий составила 8,9 млн рублей.

Размер штрафов составил 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей. Компания была признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону (ч. 2 ст. 13.41 КоАП России).

Комментируя решение суда, в РКН напомнили об ответственности, которая лежит на популярных интернет-платформах.

«Неограничение доступа к противоправной информации подвергает жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности», — сказали в ведомстве.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обратила внимание на позицию Twitter по отношению к российским СМИ, которую в ведомстве назвали открытой цензурой.

Захарова отметила, что на российские средства массовой информации «без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадёжности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты».