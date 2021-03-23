Роскомнадзор недоволен темпами удаления запрещённой информации в Twitter
- Reuters
«Темпы удаления запрещённой информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым», — говорится на сайте Роскомнадзора.
Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что Twitter пока не отреагировал на требования регулятора об удалении запрещённой информации.
Отмечается, что Роскомнадзор направил свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.