Роскомнадзор недоволен темпами удаления запрещённой информации в Twitter

Роскомнадзор сообщил, что после принятия мер по замедлению трафика Twitter социальной сетью начата работа по удалению запрещённой в России информации. При этом в ведомстве отметили, что фактически удалена только треть подобного контента.

«Темпы удаления запрещённой информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым», — говорится на сайте Роскомнадзора.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что Twitter пока не отреагировал на требования регулятора об удалении запрещённой информации.

Отмечается, что Роскомнадзор направил свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.