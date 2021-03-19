Twitter не отреагировал на требования РКН удалить запрещённый контент

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что Twitter пока не отреагировал на требования регулятора об удалении запрещённой информации.

«Они не реагируют. Мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации», — цитирует Зайцева Интерфакс.

Отмечается, что Роскомнадзор направил свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.