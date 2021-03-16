Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор заблокирует Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, Роскомнадзор взял месяц на наблюдение за реакцией сервиса по вопросу удаления запрещённого контента, после чего в зависимости от его действий «будут приняты соответствующие решения».

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — цитирует Субботина ТАСС.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.