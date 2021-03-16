Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц
- Reuters
По его словам, Роскомнадзор взял месяц на наблюдение за реакцией сервиса по вопросу удаления запрещённого контента, после чего в зависимости от его действий «будут приняты соответствующие решения».
«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — цитирует Субботина ТАСС.
10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.
12 марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.