Роскомнадзор: претензии к Twitter остаются без ответа

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Представители компании Twitter пока не вышли на контакт с Роскомнадзором и не ответили на вопросы ведомства, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.
Роскомнадзор: претензии к Twitter остаются без ответа
  • Reuters

«Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают... есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», — сказал он во время выступления в Общественной палате России. Его слова приводит РИА Новости.

Все свои встречные претензии компания может оспорить в российском суде, добавил Зайцев.

«Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — подчеркнул он.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента.

Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.

Представитель Twitter, в свою очередь, заявил, что компания обеспокоена «попытками блокировать общественный диалог в сети».

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