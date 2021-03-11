Роскомнадзор рассказал о замедлении работы Twitter

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В Роскомнадзоре сообщили, что в рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter «обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов России».
Роскомнадзор рассказал о замедлении работы Twitter
  • Reuters

Отмечается, что «замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений».

«По состоянию на 11 марта 2021 года не удалёнными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещённой информацией», — говорится в сообщении.

10 марта РКН начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента.

Также сообщалось, что Twitter на фоне замедления работы соцсети в России выражает обеспокоенность «попытками блокировать общественный диалог в сети».

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