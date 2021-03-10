В Twitter отреагировали на замедление работы в России
- Reuters
В социальной сети заявили, что «привержены защите открытого интернета во всём мире».
«Мы глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети», — сказал представитель.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы в России и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещённого контента.
10 марта РКН начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента.