В Twitter отреагировали на замедление работы в России

Twitter на фоне замедления работы соцсети в России выражает обеспокоенность «попытками блокировать общественный диалог в сети», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

В социальной сети заявили, что «привержены защите открытого интернета во всём мире».

«Мы глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети», — сказал представитель.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы в России и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещённого контента.

10 марта РКН начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента.