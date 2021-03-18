Эксперт прокомментировал ситуацию с Twitter

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию с Twitter.

«Twitter на сегодняшний день — та компания, которая зарабатывает в России деньги, при этом Twitter не пытается даже общаться с чиновниками», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, соцсеть удаляет контент по запросу, но происходит это не так быстро и не так качественно, как требуют власти.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.