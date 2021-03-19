В Совфеде прокомментировали ситуацию с Twitter

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал ситуацию с Twitter.

«У нас не только Twitter, любые социальные сети, любые интернет-ресурсы должны действовать в соответствии с российским законодательством», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в данном случае Роскомнадзор действовал правильно.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.