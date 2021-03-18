Захарова: Twitter не блокирует угрозы в адрес российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Twitter не блокирует прямые угрозы в адрес российских дипломатов.

«Прямые угрозы — в том числе в адрес российских дипломатов, Министерства иностранных дел — либо вообще не блокируются (хотя мы обращаем внимание сети), либо блокируются через несколько месяцев нашей кропотливой работы в этом направлении», — сказала она во время брифинга.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.