«Технические возможности есть»: Роскомнадзор не исключил блокировку Twitter через месяц

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Сергей Гусаров
Twitter будет заблокирован в России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию. Как отметил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, у ведомства есть необходимые технические ресурсы для полной блокировки интернет-сервиса на территории страны. Ранее надзорный орган замедлил скорость работы сервиса в РФ. В Роскомнадзоре также подчеркнули, что Twitter — единственная социальная сеть, которая работает на российской территории, игнорируя требования об удалении опасного контента.
«Технические возможности есть»: Роскомнадзор не исключил блокировку Twitter через месяц
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Роскомнадзор заблокирует Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию. Об этом 16 марта сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

После истечения указанного срока в зависимости от действий Twitter «будут приняты соответствующие решения», уточнил Субботин ТАСС.

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — подчеркнул Субботин.

Замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что у ведомства есть инструменты для полной блокировки интернет-сервиса на территории России.

«Технические возможности есть», — отметил он.

В то же время Субботин уточнил, что сбои в работе ряда интернет-ресурсов после замедления работы Twitter не связаны с действиями Роскомнадзора.

Напомним, что 10 марта ведомство начало замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили тогда в Роскомнадзоре, это связано с тем, что соцсеть систематически не удаляет запрещённый контент — включая детскую порнографию и публикации, склоняющие несовершеннолетних к суициду.

В ведомстве подчеркнули, что есть все основания для полной блокировки сервиса, но сохраняется надежда на конструктивную позицию компании.

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Позднее, 12 марта, стало известно, что представители Twitter пока не вышли на контакт с Роскомнадзором и не ответили на вопросы ведомства. Как отметил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев, российская сторона готова к диалогу.

«Есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», — пояснил Зайцев.

Реакции со стороны Twitter не последовало и позднее. 16 марта в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отметили, что Twitter является единственной социальной сетью, которая работает в России, игнорируя требования Роскомнадзора об «удалении однозначно опасного контента».

При этом отмечалось, что администрация Twitter в курсе проблемы, в курсе перечня тех адресов, на которых размещаются запрещённые сведения.

«Блокировка — это ограничение доступа к платформе Twitter на территории Российской Федерации, полное. Сейчас идёт замедление, а блокировка — это полное ограничение доступа», — подчеркнул Вадим Субботин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Наряду с этим ведомство допускает аналогичные ограничительные меры в отношении других платформ, которые нарушают законодательство России.

«Мы не исключаем, что если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдём также по линии технической», — сказал Субботин.

Он уточнил, что речь идёт о замедлении трафика и полном ограничении доступа.

Отметим, что вскоре после решения о замедлении скорости работы Twitter в России появилась информация, что представители сервиса выражают обеспокоенность «попытками блокировать общественный диалог в сети».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала это высказывание, напомнив о предшествующих решениях администрации Twitter.

В начале января соцсеть наряду с другими компаниями заблокировала учётную запись 45-го президента США Дональда Трампа. Формальным поводом для этого послужил инцидент в Капитолии, когда сторонники Трампа, не признающие его поражения на выборах, ворвались в здание. На этом фоне крупные технологические компании решили ограничить возможность президента высказываться в соцсетях.

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США (тогда пост занимал Дональд Трамп. — RT), или в другом?» — написала Захарова в Facebook.

По её словам, «компания выдаёт обеспокоенность тем, чем сама же и занимается».

Кроме того, российский МИД ранее обращал внимание на позицию Twitter по отношению к российским СМИ, которую в ведомстве назвали открытой цензурой.

Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что на российские средства массовой информации «без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадёжности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты».

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