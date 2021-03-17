«Технические возможности есть»: Роскомнадзор не исключил блокировку Twitter через месяц

Twitter будет заблокирован в России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию. Как отметил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, у ведомства есть необходимые технические ресурсы для полной блокировки интернет-сервиса на территории страны. Ранее надзорный орган замедлил скорость работы сервиса в РФ. В Роскомнадзоре также подчеркнули, что Twitter — единственная социальная сеть, которая работает на российской территории, игнорируя требования об удалении опасного контента.

Роскомнадзор заблокирует Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию. Об этом 16 марта сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

После истечения указанного срока в зависимости от действий Twitter «будут приняты соответствующие решения», уточнил Субботин ТАСС.

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — подчеркнул Субботин.

Замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что у ведомства есть инструменты для полной блокировки интернет-сервиса на территории России.

«Технические возможности есть», — отметил он.

В то же время Субботин уточнил, что сбои в работе ряда интернет-ресурсов после замедления работы Twitter не связаны с действиями Роскомнадзора.

Напомним, что 10 марта ведомство начало замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили тогда в Роскомнадзоре, это связано с тем, что соцсеть систематически не удаляет запрещённый контент — включая детскую порнографию и публикации, склоняющие несовершеннолетних к суициду.

В ведомстве подчеркнули, что есть все основания для полной блокировки сервиса, но сохраняется надежда на конструктивную позицию компании.

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Позднее, 12 марта, стало известно, что представители Twitter пока не вышли на контакт с Роскомнадзором и не ответили на вопросы ведомства. Как отметил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев, российская сторона готова к диалогу.

«Есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», — пояснил Зайцев.

Реакции со стороны Twitter не последовало и позднее. 16 марта в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отметили, что Twitter является единственной социальной сетью, которая работает в России, игнорируя требования Роскомнадзора об «удалении однозначно опасного контента».

При этом отмечалось, что администрация Twitter в курсе проблемы, в курсе перечня тех адресов, на которых размещаются запрещённые сведения.

«Блокировка — это ограничение доступа к платформе Twitter на территории Российской Федерации, полное. Сейчас идёт замедление, а блокировка — это полное ограничение доступа», — подчеркнул Вадим Субботин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Наряду с этим ведомство допускает аналогичные ограничительные меры в отношении других платформ, которые нарушают законодательство России.

«Мы не исключаем, что если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдём также по линии технической», — сказал Субботин.

Он уточнил, что речь идёт о замедлении трафика и полном ограничении доступа.

Отметим, что вскоре после решения о замедлении скорости работы Twitter в России появилась информация, что представители сервиса выражают обеспокоенность «попытками блокировать общественный диалог в сети».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала это высказывание, напомнив о предшествующих решениях администрации Twitter.

В начале января соцсеть наряду с другими компаниями заблокировала учётную запись 45-го президента США Дональда Трампа. Формальным поводом для этого послужил инцидент в Капитолии, когда сторонники Трампа, не признающие его поражения на выборах, ворвались в здание. На этом фоне крупные технологические компании решили ограничить возможность президента высказываться в соцсетях.

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США (тогда пост занимал Дональд Трамп. — RT), или в другом?» — написала Захарова в Facebook.

По её словам, «компания выдаёт обеспокоенность тем, чем сама же и занимается».

Кроме того, российский МИД ранее обращал внимание на позицию Twitter по отношению к российским СМИ, которую в ведомстве назвали открытой цензурой.

Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что на российские средства массовой информации «без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадёжности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты».