«Технические возможности есть»: Роскомнадзор не исключил блокировку Twitter через месяц
- РИА Новости
- © Антон Денисов
Роскомнадзор заблокирует Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию. Об этом 16 марта сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.
После истечения указанного срока в зависимости от действий Twitter «будут приняты соответствующие решения», уточнил Субботин ТАСС.
«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — подчеркнул Субботин.
Замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что у ведомства есть инструменты для полной блокировки интернет-сервиса на территории России.
«Технические возможности есть», — отметил он.
В то же время Субботин уточнил, что сбои в работе ряда интернет-ресурсов после замедления работы Twitter не связаны с действиями Роскомнадзора.
Напомним, что 10 марта ведомство начало замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили тогда в Роскомнадзоре, это связано с тем, что соцсеть систематически не удаляет запрещённый контент — включая детскую порнографию и публикации, склоняющие несовершеннолетних к суициду.
В ведомстве подчеркнули, что есть все основания для полной блокировки сервиса, но сохраняется надежда на конструктивную позицию компании.
Позднее, 12 марта, стало известно, что представители Twitter пока не вышли на контакт с Роскомнадзором и не ответили на вопросы ведомства. Как отметил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев, российская сторона готова к диалогу.
«Есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», — пояснил Зайцев.
Реакции со стороны Twitter не последовало и позднее. 16 марта в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отметили, что Twitter является единственной социальной сетью, которая работает в России, игнорируя требования Роскомнадзора об «удалении однозначно опасного контента».
При этом отмечалось, что администрация Twitter в курсе проблемы, в курсе перечня тех адресов, на которых размещаются запрещённые сведения.
«Блокировка — это ограничение доступа к платформе Twitter на территории Российской Федерации, полное. Сейчас идёт замедление, а блокировка — это полное ограничение доступа», — подчеркнул Вадим Субботин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Наряду с этим ведомство допускает аналогичные ограничительные меры в отношении других платформ, которые нарушают законодательство России.
«Мы не исключаем, что если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдём также по линии технической», — сказал Субботин.
Он уточнил, что речь идёт о замедлении трафика и полном ограничении доступа.
Отметим, что вскоре после решения о замедлении скорости работы Twitter в России появилась информация, что представители сервиса выражают обеспокоенность «попытками блокировать общественный диалог в сети».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала это высказывание, напомнив о предшествующих решениях администрации Twitter.
В начале января соцсеть наряду с другими компаниями заблокировала учётную запись 45-го президента США Дональда Трампа. Формальным поводом для этого послужил инцидент в Капитолии, когда сторонники Трампа, не признающие его поражения на выборах, ворвались в здание. На этом фоне крупные технологические компании решили ограничить возможность президента высказываться в соцсетях.
«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США (тогда пост занимал Дональд Трамп. — RT), или в другом?» — написала Захарова в Facebook.
По её словам, «компания выдаёт обеспокоенность тем, чем сама же и занимается».
Кроме того, российский МИД ранее обращал внимание на позицию Twitter по отношению к российским СМИ, которую в ведомстве назвали открытой цензурой.
Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что на российские средства массовой информации «без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадёжности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты».