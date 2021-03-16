В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с Twitter

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Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин прокомментировал ситуацию с Twitter.
В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с Twitter
  • Reuters

«Компания Twitter — фактически единственная из всех социальная сеть, работающая на территории России, которая игнорирует требования Роскомнадзора об удалении однозначно опасного контента», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, администрация Twitter в курсе проблемы, в курсе перечня тех адресов, на которых размещаются запрещённые сведения.

«Блокировка — это ограничение доступа к платформе Twitter на территории Российской Федерации, полное. Сейчас идёт замедление, а блокировка — это полное ограничение доступа», — добавил Субботин.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокирует Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.

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