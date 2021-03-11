Захарова прокомментировала реакцию Twitter на замедление работы в России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Twitter после замедления скорости работы соцсети в России.
Захарова прокомментировала реакцию Twitter на замедление работы в России
  • © МИД России

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал (бывшего. — RT) президента США (Дональда Трампа. — RT), или в другом?» — написала Захарова в Facebook.

По её словам, «компания выдаёт обеспокоенность тем, чем сама же и занимается».

Ранее появилась информация о том, что Twitter на фоне замедления работы соцсети в России выражает обеспокоенность «попытками блокировать общественный диалог в сети».

10 марта РКН начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента.

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