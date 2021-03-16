РКН допустил введение мер против других ресурсов по аналогии с Twitter

Роскомнадзор после замедления работы Twitter допустил такие же меры и блокировку в отношении других платформ, которые нарушают законодательство России.

Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдём также по линии технической», — сказал он.

Субботин уточнил, что речь идёт о замедлении трафика и полном ограничении доступа.

«Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора», — цитирует его ТАСС.

16 марта в ведомстве предупредили, что Роскомнадзор заблокирует Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.