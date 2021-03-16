РКН допустил введение мер против других ресурсов по аналогии с Twitter
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Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдём также по линии технической», — сказал он.
Субботин уточнил, что речь идёт о замедлении трафика и полном ограничении доступа.
«Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора», — цитирует его ТАСС.
16 марта в ведомстве предупредили, что Роскомнадзор заблокирует Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.