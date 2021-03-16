Красовский обратился к главе Роскомнадзора из-за политики YouTube в отношении RT

Журналист Антон Красовский написал главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором призвал его обратить внимание на политику YouTube в отношении RT. В частности, он рассказал о притеснении созданного им совместно с RT документального проекта «Эпидемия».

«Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов — «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт своё внимание. Миллионы зрителей видели его на канале «Россия 24», на Facebook RT, во «ВКонтакте» и, разумеется, на YouTube», — написал Красовский.

Он отметил, что интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь собрало больше 2 млн просмотров и было тут же заблокировано модератором.

«Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать всё, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля», — пишет журналист.

По его словам, команда попыталась перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения: сократила вложения в производство, выделила сэкономленные деньги на промо и попробовала протестировать.

Ни одна из рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube, сказал он: ни фильма про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию, ни фильма про российского параатлета Дмитрия Игнатова, мечтающего о кругосветном путешествии на яхте, ни интервью с вице-мэром Москвы Анастасией Раковой о борьбе с коронавирусом в столице.

Как подчеркнул Красовский, ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой «деликатный контент», а апелляции и разговоры с руководством русского YouTube и Google оказались бесполезными.

«Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными. Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимание. Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам… Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», — написал он.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах, в том числе YouTube, Facebook, Instagram и Twitter. В частности, предусмотрены блокировка ресурса, замедление трафика и административные штрафы.