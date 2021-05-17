Роскомнадзор частично снял замедление трафика с Twitter

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Роскомнадзор частично снял замедление трафика с сервиса микроблогов Twitter в связи с тем, что он частично выполнил требования российского ведомства.
Роскомнадзор частично снял замедление трафика с Twitter
  • Reuters

«По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что с 10 марта, когда Роскомнадзор замедлил работу Twitter, модераторами соцсети было удалено свыше 91% запрещённой информации.

На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещённых материалов остаются неудалёнными 563 сообщения.

Ранее администрация соцсети Twitter заявила о готовности «в приоритетном порядке» удалить запрещённый в России контент.

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