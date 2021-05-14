Twitter заявил о готовности удалить запрещённый в России контент «в приоритетном порядке»

Администрация соцсети Twitter заявила о готовности «в приоритетном порядке» удалить запрещённый в России контент.

Об этом сообщает Роскомнадзор.

«На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещённого в России контента. После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором», — говорится в заявлении ведомства.

Роскомнадзор добавил, что встреча представителей Twitter Inc. с руководством ведомства состоялась по инициативе компании.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о ситуации с работой Twitter в России.