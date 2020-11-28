«Политика цензурирования недопустима»: Роскомнадзор попросил российские IT-компании помочь отечественным СМИ

Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на «необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах», а также попросил ведущие интернет-компании страны «помочь СМИ в их создании и популяризации». В ведомстве отметили, что целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Роскомнадзор «обратил внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах» и попросил ведущие интернет-компании страны «помочь нашим СМИ в их создании и популяризации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Ведомство также потребовало от американской компании Google снять ограничения с YouTube-каналов агентства Anna News. В Роскомнадзоре уточнили, что администрация американского видеохостинга ввела полный запрет на создание каналов указанным агентством.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам Anna News», — заявили в пресс-службе.

Стоит отметить, что накануне Роскомнадзор также потребовал от Google удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом. Для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию ведомство потребовало от компании «проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей». В Роскомнадзоре подчеркнули, что доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен.

В ответ в компании заявили, что считают недопустимой рекламу товаров и услуг, которые могут причинить вред здоровью, отметив, что реагируют на нарушения, как только о них становится известно.

«К сожалению, иногда злонамеренным рекламодателям удаётся обойти наши фильтры», — приводит ТАСС ответ пресс-службы Google.

globallookpress.com

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Цензура иностранных интернет-платформ в отношении российских СМИ

Напомним, Москва неоднократно обращала внимание на случаи предвзятого отношения американских интернет-платформ к работе российских СМИ.

В октябре Роскомнадзор сообщил, что YouTube, Instagram и Facebook продолжают игнорировать требование прекратить цензуру российских СМИ, которая «приобрела системный характер».

В ведомстве подчеркнули, что указанные платформы, а также социальная сеть Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых RT, РИА Новости, Sputnik и «Россия 1».

К примеру, 11 апреля YouTube удалил с официального канала «RT на русском» интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, посчитав его «недопустимым и не соответствующим правилам». Какие именно правила нарушал материал, не сообщалось. Позже в компании назвали это решение ошибочным и восстановили видео.

В июле YouTube также заблокировал одну из серий проекта RT о коронавирусе из-за «ложной информации». Речь идёт о выпуске «Эпидемии» Антона Красовского, в котором говорилось про то, как раскупали продукты в начале пандемии COVID-19. Видеохостинг заявил, что в ролике якобы содержалась информация о коронавирусе, противоречащая официальным источникам ВОЗ.

Помимо этого, в августе Twitter сообщил о введении меток для учётных записей, принадлежащих представителям дипведомств разных стран, а также для аккаунтов связанных с государством СМИ и их руководящих сотрудников. После этого маркировка появилась у Twitter-аккаунтов RT на русском, английском, немецком, французском, арабском и испанском языках, у страницы РИА Новости, пресс-центра МИА «Россия сегодня», на личной странице главреда RT Маргариты Симоньян и в учётных записях ряда других российских СМИ. Помечать подобным образом западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, соцсеть не стала.

Более того, в конце сентября Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, а до этого аналогичным образом скрыл профили RT и Sputnik.

Законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

19 ноября группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о мерах в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ или граждан.

Авторы документа, в частности, предлагают ввести в законодательство статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». В случае выявления нарушений генпрокурор по согласованию с МИД может присвоить такой статус владельцу сайта, допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Данная информация будет направляться в Роскомнадзор, который сможет вводить в отношении порталов, владельцы которых признаны нарушителями, «полное или частичное ограничение доступа».

Авторы инициативы подчеркнули, что законопроект разработан для защиты прав граждан РФ на свободный поиск, доступ и распространение информации.

«С апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, «Крым 24», — поясняется в пояснительной записке к законопроекту.

26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём видеообращении к участникам конференции «Цифровые технологии и научная дипломатия» также обратила внимание на политическую ангажированность администраций социальных сетей и усиление элементов цензуры.

«Фактически нам приходится действовать на недружественной территории в условиях усиления элементов цензуры и недобросовестной конкуренции», — отметила она.