Блокировка, замедление трафика и штрафы: Госдума приняла закон о санкциях за цензуру российских СМИ

Госдума приняла закон, предусматривающий санкции за цензуру со стороны интернет-платформ в отношении российских СМИ. Инициатива призвана защитить права россиян на свободный поиск, доступ и распространение информации. Авторы законопроекта обратили внимание на многочисленные факты необоснованного ограничения доступа граждан к информации отечественных СМИ со стороны отдельных ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами России. Закон предусматривает такие виды санкций, как блокировка ресурса, замедление трафика и административные штрафы.

Госдума в третьем чтении приняла закон о санкциях за цензуру против россиян и СМИ.

В пресс-службе нижней палаты пояснили, что закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генпрокурор по согласованию с МИД может присвоить такой статус владельцу ресурса, допускающего ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в РФ, в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Соответствующее решение будет незамедлительно направляться в Роскомнадзор.

Так, наказание может грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также из-за «установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

В качестве санкций законом предусмотрены блокировка ресурса, замедление трафика и административные штрафы.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября. Тогда авторы инициативы объяснили её актуальность многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа россиян к информации отечественных СМИ со стороны отдельных ресурсов.

«С апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как RT, РИА Новости, «Крым 24», — говорится в пояснительной записке.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Как пояснили тогда в Совфеде, законопроект направлен на защиту отечественных средств массовой информации, а блокировка зарубежных сайтов является крайней мерой, но не целью инициативы. По словам одного из авторов документа, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Вместе с тем ещё один из разработчиков инициативы, глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что действие закона распространяется и на случаи дискриминации, возникшие до его вступления в силу, если нарушение не было устранено.

Развитие российских интернет-платформ

О шагах, предпринимаемых для защиты российских СМИ от цензуры, рассказывал и президент Владимир Путин. Отвечая после большой пресс-конференции на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова, глава государства обратил внимание на необходимость развивать отечественные интернет-площадки. Он подчеркнул, что информационная независимость невозможна, если Россия зависит от чужих платформ.

Путин ответил на вопрос корреспондента RT

«Ну где же это возможно? Кнопку нажали — и всё, закрыли — и дело с концом», — заявил Путин.

Он добавил, что Россия будет обращать на подобные ситуации внимание партнёров, особенно тех, которые заботятся о правах человека и о свободе распространения информации.

«Но повторяю ещё раз: самый главный способ обеспечить свою независимость в информационном пространстве — самим развивать технологические и технические возможности. Мы так и будем делать», — пообещал президент.

Напомним, 28 ноября Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на «необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах», а также попросил ведущие интернет-компании страны «помочь СМИ в их создании и популяризации». В ведомстве назвали недопустимой и нарушающей принципы свободного распространения информации целенаправленную политику цензурирования в отношении отечественных СМИ.

Случаи цензуры в отношении российских СМИ

В России неоднократно обращали внимание на предвзятое отношение американских интернет-платформ к материалам отечественных СМИ.

Так, 14 декабря Instagram без объяснения причин заблокировал аккаунт RT Documentary. Позже аккаунт вновь стал доступен.

21 ноября видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность загрузки новых видео на канал Sputnik News Deutsch.

В июле YouTube заблокировал одну из серий проекта RT о коронавирусе из-за «ложной информации». Речь идёт о выпуске «Эпидемии» Антона Красовского.

11 апреля YouTube также удалил с официального канала «RT на русском» интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, посчитав его «недопустимым и не соответствующим правилам». Какие именно правила нарушал материал, не сообщалось. Позже видео было восстановлено.