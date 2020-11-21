YouTube ввёл ограничения против канала Sputnik News Deutsch
- Reuters
На канале велась прямая трансляция протестов в Лондоне без оценочных суждений. В ходе протестов выступали различные политики, в том числе брат бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина Пирс.
В YouTubе посчитали это «распространением дезинформации на тему мероприятий по COVID-19».
До этого канал уже получал предупреждение за другую прямую трансляцию на YouTube.
Поскольку в общей сложности было получено два предупреждения, YouTube запретил загружать на канал новые видео в течение семи дней.
В конце октября в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний приобрела системный характер. В ведомстве отметили, что среди таких СМИ РИА Новости, телеканал RT, Sputnik и «Россия 1».
В Роскомнадзоре добавили, что компаниями игнорируются неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ.