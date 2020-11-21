YouTube ввёл ограничения против канала Sputnik News Deutsch

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Видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность загрузки новых видео на канал Sputnik News Deutsch за прямую трансляцию митинга против ограничений из-за коронавируса в Лондоне, который прошёл 10 октября. 
YouTube ввёл ограничения против канала Sputnik News Deutsch
  • Reuters

На канале велась прямая трансляция протестов в Лондоне без оценочных суждений. В ходе протестов выступали различные политики, в том числе брат бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина Пирс. 

В YouTubе посчитали это «распространением дезинформации на тему мероприятий по COVID-19».

До этого канал уже получал предупреждение за другую прямую трансляцию на YouTube.

Поскольку в общей сложности было получено два предупреждения, YouTube запретил загружать на канал новые видео в течение семи дней.

В конце октября в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний приобрела системный характер. В ведомстве отметили, что среди таких СМИ РИА Новости, телеканал RT, Sputnik и «Россия 1».

В Роскомнадзоре добавили, что компаниями игнорируются неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ.

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