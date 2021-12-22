Для транспорта, используемого в личных целях: Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и используемых исключительно в личных целях. При этом сохранится возможность пройти техосмотр добровольно. Процедура останется обязательной для такси и транспорта для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Техосмотр также придётся проходить владельцам машин старше четырёх лет при смене собственника.

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта. В первом чтении документ был одобрен на пленарном заседании 9 ноября.

«Законом отменяется «обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Отмечается, что перечисленные категории автомобилистов вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

Вместе с тем техосмотр останется обязательным для такси и транспорта для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Кроме того, техосмотр будет по-прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет в случаях их постановки на учёт, смены владельца или при внесении изменений в конструкцию.

Закон об отмене техосмотра для личных автомобилей также включили в повестку заседания Совета Федерации на 24 декабря.

Незадолго до принятия документа в третьем чтении председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца года.

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать», — отметил он.

По его словам, данное решение коснётся около 50 млн транспортных средств.

В ноябре Володин подробно высказался на тему штрафов за отсутствие техосмотра. Комментируя вопросы россиян об изменениях в КоАП, согласно которым с 1 марта 2022 года за езду без диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. рублей, он рассказал, что санкции в соответствии с этими нормами коснутся только тех категорий автомобилистов, для которых процедура техосмотра осталась обязательной.

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Отметим, что в правительстве уже высказывались в поддержку законопроекта об отмене техосмотра. В середине сентября Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что кабмин готов поддержать документ.

Как подчеркнул премьер, текущая практика демонстрирует, что автомобилисты сами следят за собственной безопасностью. «Будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал премьер.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе того же совещания отмечал, что доля ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляет в среднем около 1% от общего числа за год. В этой связи вице-премьер отметил, что проверка технического состояния автомобилей «слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах».

Также по теме Страховка без диагностики: в России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО В России 22 августа вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления ОСАГО. Соответствующий...

Кроме того, 22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления полиса ОСАГО. Соответствующий документ в начале июля подписал президент России Владимир Путин. Возможность приобретать полисы без прохождения диагностики автовладельцы получили 29 августа.

В Банке России отметили, что новый порядок поможет упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

Кроме того, ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявлял, что ожидает повышения спроса на проведение проверки технического состояния транспортных средств после отмены её обязательного прохождения для получения полиса ОСАГО.

Он предположил, что в перспективе водитель будет получать диагностическую карту с указанием проблем с его транспортным средством для того, чтобы их устранить, а не для того, чтобы «просто получить документ».

До этого МВД России также выступило с предложением снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Кроме того, ведомство также выступало с инициативой отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам.

Комментируя эту инициативу, Черников отметил, что в соответствии с действующим законодательством автомобилисты обязаны сами исключить из эксплуатации неисправный транспорт вне зависимости от факта прохождения техосмотра.