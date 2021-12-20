«Формирование удобной цифровой среды»: Мишустин сообщил о расширении списка предоставляемых на «Госуслугах» сервисов

Правительство России в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал «Госуслуги». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, уточнив, что на портале появится ещё более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Он подчеркнул, что изменения направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном виде.

Правительство России в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал «Госуслуги», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится ещё более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано», — сказал он.

Мишустин уточнил, что речь идёт о некоторых пособиях на детей, проведении техосмотра автомобилей, приёме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость и ряде других услуг. Он напомнил, что ранее такие услуги были доступны только на онлайн-площадках самих российских субъектов и сайтах профильных ведомств, либо вообще не предоставлялись в электронном формате.

«Это удобно. Тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать для этого иногда в другой город», — отметил премьер.

При этом российские субъекты также смогут разместить на едином портале дополнительные услуги, в частности по аттестации учителей школ, оформлению заявок на социальное обслуживание и предоставлению бесплатного жилья.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном формате. Это одна из задач, которую нужно решить для достижения национальных целей развития, установленных президентом», — подчеркнул Мишустин.

Нововведения избавят россиян от необходимости ходить по инстанциям, а также позволят сократить социальные контакты, что важно в период пандемии коронавируса, отметил глава кабмина.

АГН «Москва»

«Госуслуги» — российский справочно-информационный интернет-портал, который обеспечивает доступ граждан к государственным и муниципальным услугам в России. Портал начал свою работу в декабре 2009 года. С его помощью можно, в частности, записаться к врачу, оформить различные социальные выплаты, записать ребёнка в школу или детский сад, зарегистрировать автотранспортные средства и оформить водительские удостоверения. Также на «Госуслугах» доступно получение российских и заграничных паспортов, оформление маткапитала, доступ к результатам ПЦР-тестов. Многими услугами и сервисами можно воспользоваться без личного обращения в органы власти или МФЦ.

В апреле в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчёркивал, что к 2022 году большинство государственных услуг должны предоставляться в дистанционном формате.

Глава государства заявил о необходимости «внедрить принципы социального казначейства». Он пояснил, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки и услуги будут оформляться и выплачиваться «в режиме одного окна».

«Без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», — сказал президент.

В мае вступил в силу закон, благодаря которому функционал портала «Госуслуг» стал доступен также через интегрированные с ним информационные системы, в частности информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

«Речь идёт, например, о таких процедурах, как доступ физлиц и организаций к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предоставление в электронной форме документов и сведений, размещённых в государственных информационных системах, возможность электронной записи на приём для получения госуслуг и их результатов», — отмечали в Госдуме.

В начале декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 54 млн граждан России оформили ковид-сертификаты через портал государственных услуг. Она также рассказала, что в декабре портал будет технически готов к выдаче сертификатов привитым иностранными вакцинами и тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам.

«Сейчас мы завершаем работу по гражданам, которые не обращались в медицинские организации. Я думаю, что в декабре мы его уже полностью с технической готовностью портала «Госуслуг» завершим», — сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столице в 2021 году перевели в электронный вид почти 90% всех социальных услуг.