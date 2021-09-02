«В виде электронного документа»: в России появилась возможность встать на учёт по месту пребывания через госуслуги

МВД России совместно с Минцифры РФ разработали сервис, позволяющий регистрироваться по месту пребывания при помощи сервиса госуслуг. Нововведение доступно для обладателей подтверждённой учётной записи в сервисе. Свидетельство о регистрации поступит пользователю в личный кабинет портала государственных услуг в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью.

В России появилась возможность зарегистрироваться по месту пребывания при помощи сервиса «Госуслуги». При этом визит в МВД или МФЦ не потребуется, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел РФ.

Соответствующий цифровой сервис разработан МВД России совместно с Минцифры РФ. Отмечается, что для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, а также права, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости.

Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ. Услугу предоставляют более чем 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции.

«Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала «Госуслуги» в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа», — пояснили в пресс-центре МВД.

Электронный документ впоследствии можно распечатать и предъявить в случае необходимости.

«Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы. С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учёту, сделают её более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учёта», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Кроме того, удалённая регистрация позволит сократить количество личных визитов граждан в профильные ведомства.

Помимо прочего, с 1 июля 2022 года появится возможность воспользоваться порталом «Госуслуги» для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уверен, что услуга будет востребована.

В беседе с RT он отметил, что цифровизация всё большего количества госуслуг позволяет заниматься ими быстрее и оперативнее. В частности, депутат привёл в качестве примера поездки в транспорте, во время которых можно заняться подачей заявлений при помощи электронных гаджетов.

«Востребовано это будет. Цифровизация — это процесс, который облегчает жизнь нашим гражданам... Это удобно, это ускоряет процессы, это снижает возможность для расцвета бытовой коррупции, для каких-то злоупотреблений со стороны должностных лиц», — заключил депутат.

Добавим, что в конце августа в Минфине РФ рассказали, что на портале «Госуслуги» запущен сервис по противодействию финансовому мошенничеству. Он позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

По словам заместителя министра финансов России Михаила Котюкова, данный раздел позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, а также «давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени».

«Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами», — отметил он.

Кроме того, в конце августа в Москве пополнился перечень госуслуг, которые можно получить в электронном виде. С 25 августа на портале mos.ru можно подать заявление на получение компенсации расходов на покупку предметов и средств, предназначенных для ухода за новорождёнными. Ранее для получения такой компенсации нужно было обращаться в отдел соцзащиты по месту жительства.

Помимо этого, московские семьи там же могут заявить о желании получить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

С нового, 2021/22 учебного года появилась возможность подать заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в городских и муниципальных образо­вательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.