Минтруд планирует предоставить доступ к трудовой книжке на портале госуслуг

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что министерство планирует предоставить доступ к электронной трудовой книжке на портале «Госуслуги».

«Со временем мы ещё сделаем возможность увидеть всю свою электронную трудовую книжку со всем опытом работы на всех предприятиях, с периодами и так далее, с должностями (на портале госуслуг. — RT)», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В феврале сообщалось, что работодатели в России с 2023 года могут начать оформлять трудовые книжки нового образца.

Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном формате подали 4,2 млн человек.