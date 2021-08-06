Минтруд планирует предоставить доступ к трудовой книжке на портале госуслуг
- РИА Новости
«Со временем мы ещё сделаем возможность увидеть всю свою электронную трудовую книжку со всем опытом работы на всех предприятиях, с периодами и так далее, с должностями (на портале госуслуг. — RT)», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
В феврале сообщалось, что работодатели в России с 2023 года могут начать оформлять трудовые книжки нового образца.
Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном формате подали 4,2 млн человек.