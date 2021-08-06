Минтруд планирует предоставить доступ к трудовой книжке на портале госуслуг

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что министерство планирует предоставить доступ к электронной трудовой книжке на портале «Госуслуги».
Минтруд планирует предоставить доступ к трудовой книжке на портале госуслуг
  • РИА Новости

«Со временем мы ещё сделаем возможность увидеть всю свою электронную трудовую книжку со всем опытом работы на всех предприятиях, с периодами и так далее, с должностями (на портале госуслуг. — RT)», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В феврале сообщалось, что работодатели в России с 2023 года могут начать оформлять трудовые книжки нового образца.

Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном формате подали 4,2 млн человек.

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