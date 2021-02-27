В России с 2023 года могут ввести трудовые книжки нового образца

Работодатели в России с 2023 года могут начать оформлять трудовые книжки нового образца, пишет «Российская газета» со ссылкой на подготовленный Минтрудом пакет документов.

С 1 января 2023 года предполагается отменить устаревшие нормативные документы и ввести обновлённую форму трудовой книжки и порядка её ведения и хранения.

При этом трудовые книжки старого образца не нужно будет менять на новые и они останутся действительными.

Работодатели, у которых остались бланки трудовых книжек и вкладышей в них старого образца, также смогут продолжить их использовать.

Работодатель по-прежнему будет обязан вести трудовую книжку работника, если данная работа является для него основной. В случае дистанционной работы сведения о ней вносятся в трудовую книжку по желанию сотрудника.

При оформлении трудовой книжки нового образца в неё будут вноситься фамилия, имя и отчество (при наличии) работника, дата его рождения, образование, профессия и специальность.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении возможности включения в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном формате подали 4,2 млн человек.