В России с 2023 года могут ввести трудовые книжки нового образца

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Работодатели в России с 2023 года могут начать оформлять трудовые книжки нового образца, пишет «Российская газета» со ссылкой на подготовленный Минтрудом пакет документов.
В России с 2023 года могут ввести трудовые книжки нового образца
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

С 1 января 2023 года предполагается отменить устаревшие нормативные документы и ввести обновлённую форму трудовой книжки и порядка её ведения и хранения.

При этом трудовые книжки старого образца не нужно будет менять на новые и они останутся действительными.

Работодатели, у которых остались бланки трудовых книжек и вкладышей в них старого образца, также смогут продолжить их использовать.

Работодатель по-прежнему будет обязан вести трудовую книжку работника, если данная работа является для него основной. В случае дистанционной работы сведения о ней вносятся в трудовую книжку по желанию сотрудника.

При оформлении трудовой книжки нового образца в неё будут вноситься фамилия, имя и отчество (при наличии) работника, дата его рождения, образование, профессия и специальность.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении возможности включения в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном формате подали 4,2 млн человек.

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