Путин подписал закон о включении стажа до 2020 года в электронную трудовую книжку

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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении возможности включения в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.
Путин подписал закон о включении стажа до 2020 года в электронную трудовую книжку
  • РИА Новости

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел «Сведения о трудовой деятельности» согласно записям, содержащимся в трудовой книжке», — говорится в сообщении.

28 июля 2020 года председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал ситуацию с трудовыми книжками.

По его словам, до конца 2020 года все россияне, имеющие на руках трудовые книжки в бумажном виде, могут написать заявление и продолжить их вести. Но одновременно с этим с 1 января этого года будет вестись учёт всей трудовой деятельности в электронной форме.

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