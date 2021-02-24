Путин подписал закон о включении стажа до 2020 года в электронную трудовую книжку

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении возможности включения в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел «Сведения о трудовой деятельности» согласно записям, содержащимся в трудовой книжке», — говорится в сообщении.

28 июля 2020 года председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал ситуацию с трудовыми книжками.

По его словам, до конца 2020 года все россияне, имеющие на руках трудовые книжки в бумажном виде, могут написать заявление и продолжить их вести. Но одновременно с этим с 1 января этого года будет вестись учёт всей трудовой деятельности в электронной форме.