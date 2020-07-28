В Госдуме прокомментировали ситуацию с трудовыми книжками

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал ситуацию с трудовыми книжками.

«До конца 2020 года все россияне, имеющие на руках трудовые книжки в бумажном виде, могут написать заявление и продолжить их вести. Но одновременно с этим с 1 января этого года будет вестись учёт всей трудовой деятельности в электронной форме», — напомнил он в беседе с ФАН.

По его словам, с 2021 года все, кто впервые выходит на работу, будут иметь только электронные версии документов.

Как считает Нилов, время от времени стоит контролировать стаж либо через личный кабинет, либо заходя через сайт ПФР в своё пенсионное дело.

«Так будет понимание, какое количество средств у тебя накоплено, сколько взносов внесено работодателем, где находятся средства, которые раньше направлялись в накопительную пенсию, есть ли какой-нибудь несанкционированный переход, о котором сам гражданин не знает», — добавил депутат.

Ранее в беседе с газетой «Известия» работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.