Более 4 млн россиян подали на переход на электронную трудовую 

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Заявление о выборе ведения трудовой книжке в электронном формате подали 4,2 млн человек.
Более 4 млн россиян подали на переход на электронную трудовую 
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«В настоящее время заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн человек», — говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

Отмечается, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) является добровольным.

Ранее в Пенсионном фонде Тюменской области рассказали, что уже более 30 тыс. жителей региона перешли на электронные трудовые книжки.

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