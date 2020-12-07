Более 4 млн россиян подали на переход на электронную трудовую
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«В настоящее время заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн человек», — говорится в сообщении Пенсионного фонда России.
Отмечается, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.
Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) является добровольным.
Ранее в Пенсионном фонде Тюменской области рассказали, что уже более 30 тыс. жителей региона перешли на электронные трудовые книжки.