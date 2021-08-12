В Минцифры рассказали о работе портала «Госуслуги» за первую половину 2021 года
- РИА Новости
«За первое полугодие 2021 года через портал госуслуг оказано более 150 млн услуг», — сказал он ТАСС.
Отмечается, что самой популярной услугой за полгода на портале стала «Запись на приём к врачу».
Соответствующее заявление Слышкин сделал в кулуарах форума «Цифровая эволюция».
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как обезопасить свой аккаунт на портале госуслуг.