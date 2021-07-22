Эксперт рассказал, как защитить аккаунт на «Госуслугах»

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Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как обезопасить свой аккаунт на портале госуслуг.
Эксперт рассказал, как защитить аккаунт на «Госуслугах»
  • © РИА Новости

«Самый простой способ защитить себя на сайте «Госуслуги» — это двойная идентификация. Когда нельзя зайти без смс-пароля. Как только мошенники увидят, что страница защищена, они, скорее всего, отступят», — заявил эксперт.

Также он рекомендовал не заходить на портал госуслуг с общих компьютеров, в том числе на работе. Курочкин объяснил, что пароли могут сохраниться в браузере.

«Допустим, вы уволились и на ваше рабочее место посадили другого человек или системный администратор зашёл в настройки браузера, посмотрел список паролей и скопировал их», — сказал Курочкин.

В марте сообщалось, что мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах и начали обманывать россиян под видом выплат с портала «Госуслуги».

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