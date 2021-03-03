Мошенники придумали схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»

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Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах и начали обманывать россиян под видом выплат с «Госуслуг», передаёт РИА Новости.
Мошенники придумали схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
  • © РИА Новости

Так, пользователи получают электронное письмо, напоминающее сообщение от портала, в котором предлагается ввести номер СНИЛС якобы для получения положенных социальных выплат.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, где необходимо указать номер своей карточки, на которую должны «поступить» деньги.

По словам эксперта Сколково–РЭШ Егора Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок очень популярна и можно ожидать роста числа таких рассылок под видом «Госуслуг» на фоне усиления мер поддержки населения.

Главными рисками он назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам с важной персональной информацией.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказали RT, как распознать телефонных мошенников и противостоять их уловкам.

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