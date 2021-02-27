Эксперты дали советы по борьбе с телефонным мошенничеством

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Анастасия Румянцева
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказали в беседе с RT, как распознать телефонных мошенников и противостоять их уловкам.
Эксперты дали советы по борьбе с телефонным мошенничеством
  • РИА Новости

«Если изучить основы, то будет легче воспринимать разные сценарии, которые навязывают мошенники. Надо задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?» — рассказал Щельцин.

Он подчеркнул, что это поможет застать собеседника врасплох.

«Тогда вы сразу поймёте, что это человек, который не обладает полной информацией... Лучше сразу так прямо и сказать: «Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки», — заявил эксперт.

Аналитик также добавил, что важно ставить под сомнение любую информацию, которая выглядит неправдоподобной.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов пояснил в беседе с RT, что по возможности при любых подозрительных звонках не стоит продолжать разговор, а лучше сразу класть трубку.

«Первый по распространённости вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства. Как только вам поступает такой звонок, инструкция одна: сразу кладите трубку. Если у вас закрались какие-то сомнения, то берите свою банковскую карту, смотрите телефон, который на ней написан, и звоните сами», — рассказал он.

Власов также отметил, что сейчас популярны виды мошенничества, когда вам предлагают якобы бесплатно пройти медицинское обследование или, например, путёвку в санаторий.

«В 90% случаев человека, который прошёл бесплатное обследование, долго изматывают, потом просят подписать бумагу о том, что он его прошёл, якобы для отчётности, а потом оказывается, что человек вышел с огромным кредитом… Также якобы звонки от всяких социальных служб, что вам положена бесплатная путевка или курс реабилитации после ковида... Если дело касается реабилитации, звоните в свою поликлинику, если всё остальное — в социальную службу своего района и тоже уточняйте», — заявил Власов.

По словам эксперта, также стоит обратить внимание на то, что именно вы говорите мошенникам.

Он подчеркнул, что не стоит использовать слова «да» или «нет» в подобном разговоре.

«Совет: кто бы вам ни звонил, не говорите ни «да», ни «нет». Вместо «да» — говорите «слушаю вас» или «алло». Вас спрашивают: «Это вы?» Не говорите «я», говорите «возможно», — рассказал специалист.

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