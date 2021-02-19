Эксперты рассказали, как в пандемию изменились методы хищения денег у клиентов банков

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Аналитики «Тинькофф» рассказали, как в период пандемии изменились методы хищения денег у клиентов банков.
Эксперты рассказали, как в пандемию изменились методы хищения денег у клиентов банков
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, в 2020 году количество успешных случаев мошенничества увеличилось на 60%. Средний чек мошеннической атаки снизился на 8% — до 13,9 тыс. рублей.

Как оценивают специалисты, в прошлом году аферистам удалось украсть у клиентов отечественных банков на 70% больше средств, чем годом ранее.

Злоумышленники создавали поддельные ресурсы, которые были посвящены коронавирусу и на которых пользователи платили за несуществующие маски, антисептики, лекарства, услуги фейковых врачей.

В 2020 году 64% успешных атак совершались по сценарию покупки или продажи товаров и на сайтах маркетплейсов, и на сайтах-подделках.

Второе место с долей в 16% заняли звонки от «службы безопасности» банков.

Родственники и знакомые получали доступ к данным карт или смартфонам клиентов в 12% случаев.

По данным специалистов, мошенники стали в три раза чаще находить жертв в социальных сетях.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

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