МВД: телефонные мошенники похитили у россиян более 6,7 млн рублей за полгода

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что за шесть месяцев телефонные мошенники похитили у граждан более 6,7 млн рублей.
МВД: телефонные мошенники похитили у россиян более 6,7 млн рублей за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы», — отметила Волк.

По её словам, по фактам мошеннических действий заведены уголовные дела.

«Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, ПИН-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102», — сказала Волк.

Ранее Волк предупредила, что злоумышленники прибегают к новому виду мошенничества с использованием подменных номеров, в том числе закреплённых за органами внутренних дел.

Российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

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