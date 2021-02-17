МВД России предупредило о новом виде телефонного мошенничества
- globallookpress.com
«МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров», — цитирует её ТАСС.
По её словам, номера телефонов, которые задействуются мошенниками в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями МВД России, в частности ГУЭБиПК МВД России.
Волк отметила, что «злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов и действительно закреплённых за ними».
В МВД предупредили, что недопустимо совершать банковские операции по инструкциям, которые получены во время телефонных переговоров. В ведомстве призвали граждан к бдительности.
Ранее эксперты рассказали, что мошенники могут узнать баланс банковской карты несколькими способами.