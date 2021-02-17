МВД России предупредило о новом виде телефонного мошенничества

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что злоумышленники прибегают к новому виду мошенничества с использованием подменных номеров, в том числе закреплённых за органами внутренних дел.
МВД России предупредило о новом виде телефонного мошенничества
  • globallookpress.com

«МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров», — цитирует её ТАСС.

По её словам, номера телефонов, которые задействуются мошенниками в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями МВД России, в частности ГУЭБиПК МВД России.

Волк отметила, что «злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов и действительно закреплённых за ними».

В МВД предупредили, что недопустимо совершать банковские операции по инструкциям, которые получены во время телефонных переговоров. В ведомстве призвали граждан к бдительности.

Ранее эксперты рассказали, что мошенники могут узнать баланс банковской карты несколькими способами.

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