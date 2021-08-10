Центры управления регионами помогают бороться с подделкой сертификатов о вакцинации

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Центры управления регионами (ЦУР) совместно с АНО «Диалог» в июле помогли выявить 300 организаций, продававших поддельные сертификаты о вакцинации в интернете.
Центры управления регионами помогают бороться с подделкой сертификатов о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В частности, по инициативе ЦУР Ямало-Ненецкого автономного округа в июле 2021 года заблокировано 87 соответствующих каналов. В целом в ходе мониторинга выявлено 135 вредоносных ресурсов.

Как отмечается, специалисты подобных центров также собирают вопросы о вакцинации, поступающие через соцсети, портал «Госуслуги» и мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», чтобы впоследствии предоставить на них ответы.

«С начала июля по поручению правительства мы ведём в интернете поиск ресурсов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Мошенники просят от 2,5 тыс. до 7 тыс. рублей за бумажный сертификат. Обещают даже сделать это задним числом: тогда цена вырастает и доходит до 20 тыс. рублей. Никаких записей на госуслугах от такой бумажки не появится», — заявил гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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