Голикова: 54 млн россиян оформили ковид-сертификаты на «Госуслугах»

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Порядка 54 млн граждан России оформили ковид-сертификаты через портал государственных услуг, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова: 54 млн россиян оформили ковид-сертификаты на «Госуслугах»
  • РИА Новости

«На сегодняшний день уже на этом сервисе оформлены 54 млн сертификатов, через МФЦ оформлено 1,7 млн сертификатов», — цитирует Голикову Интерфакс.

Ранее она сообщила, что те, кто переболел COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения анализа на наличие антител.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, может стать финальным для пандемии COVID-19 и всё будет зависеть только от поведения населения.

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