Голикова: 54 млн россиян оформили ковид-сертификаты на «Госуслугах»
- РИА Новости
«На сегодняшний день уже на этом сервисе оформлены 54 млн сертификатов, через МФЦ оформлено 1,7 млн сертификатов», — цитирует Голикову Интерфакс.
Ранее она сообщила, что те, кто переболел COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения анализа на наличие антител.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, может стать финальным для пандемии COVID-19 и всё будет зависеть только от поведения населения.