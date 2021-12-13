Переболевшие коронавирусом неофициально смогут получить сертификат после теста на антитела

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения анализа на наличие антител.
Переболевшие коронавирусом неофициально смогут получить сертификат после теста на антитела
  • РИА Новости

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител», — цитирует её РИА Новости.

Как она отметила, медицинские органы будут соотносить полученные данные по конкретному человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов.

«При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год», — отметила она.

Ранее Голикова рассказала о ситуации с россиянами, привитыми иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19.

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