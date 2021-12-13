Привитые зарубежными вакцинами россияне получат сертификат после теста на антитела

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с россиянами, привитыми иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19.
Привитые зарубежными вакцинами россияне получат сертификат после теста на антитела
  • РИА Новости

По её словам, эти граждане смогут сдать тест на антитела и получить сертификат о вакцинации на полгода.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

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