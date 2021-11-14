Для отдельных категорий: Володин дал разъяснение по штрафам за езду без диагностической карты
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За езду без диагностической карты в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) будут штрафовать только тех водителей, для которых эта процедура останется необходимой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента опубликовал в своём Telegram-канале пояснение, связанное с решением Госдумы поддержать этот документ в первом чтении. Володин обратил внимание на интерес россиян к вопросу об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым с 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра начнут штрафовать на 2000 рублей.
Он напомнил, что инициатива предполагает отмену обязательного ТО для обычных водителей легковых автомобилей и мотоциклов (это коснётся около 50 млн транспортных средств). Необходимость проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовиков и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Отмечается, что это нужно прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.
Таким образом, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. «На остальных штраф распространяться не должен», — сообщил спикер Госдумы.
Володин добавил, что во избежание разночтений и ошибок в правоприменении положения ст. 12.5 КоАП будут уточнены. Эту работу проведут профильные комитеты Госдумы по транспорту и законодательству.
Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного ТО личного автотранспорта на пленарном заседании 9 ноября.
Документ гласит, что владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить технический осмотр только при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции и замене основного компонента транспортного средства, причём только в том случае, если транспортное средство старше четырёх лет (включая год изготовления).
В пояснительной записке отмечалось, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих действующие полисы ОСАГО, низкая.
В список авторов документа вошли первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
По словам Турчака, законопроект «призван избавить автовладельцев от регулярных, утомительных и зачастую бессмысленных процедур», поскольку принятые в 1994 году правила проведения ТО сейчас «превратились в банальную формальность» и многими водителями воспринимаются «как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО».
За принятие законопроекта ранее высказались и в правительстве. В середине сентября Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что кабмин готов поддержать документ.
Как подчеркнул премьер, текущая практика демонстрирует, что автомобилисты сами следят за собственной безопасностью. «Будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал премьер.Также на russian.rt.com Автоэксперт Кадаков высказался по поводу отмены обязательного техосмотра для автомобилей
В ходе того же совещания вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что по итогам проведённого рядом ведомств анализа выяснилось, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год.
Как отметил Хуснуллин, проверка технического состояния автомобилей «слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах».
Кроме того, в августе вступил в силу закон, согласно которому диагностические карты перестали требовать при оформлении полиса ОСАГО. Как отметили в Банке России, инициатива упрощает процесс заключения договора обязательного автострахования, а также способствует повышению доступности ОСАГО.
При этом глава Госавтоинспекции Михаил Черников в середине июля высказал мнение, что МВД может проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению ТО. По его словам, речь идёт о возможном снижении стоимости ОСАГО и ставки транспортного налога для таких водителей.