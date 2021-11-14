Для отдельных категорий: Володин дал разъяснение по штрафам за езду без диагностической карты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что штраф за езду без техосмотра будет грозить только тем водителям, для чьих транспортных средств эта процедура останется обязательной. Так он ответил на вопросы россиян об изменениях в КоАП, согласно которым с 1 марта 2022 года за езду без диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Володин напомнил, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий отменить обязательный регулярный ТО для владельцев частных автомобилей и мотоциклов. Процедуру нужно будет проходить только некоторым категориям автомобилей: такси, автобусам, грузовым машинам и транспорту, который используется в служебных и коммерческих целях.

За езду без диагностической карты в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) будут штрафовать только тех водителей, для которых эта процедура останется необходимой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента опубликовал в своём Telegram-канале пояснение, связанное с решением Госдумы поддержать этот документ в первом чтении. Володин обратил внимание на интерес россиян к вопросу об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым с 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра начнут штрафовать на 2000 рублей.

Он напомнил, что инициатива предполагает отмену обязательного ТО для обычных водителей легковых автомобилей и мотоциклов (это коснётся около 50 млн транспортных средств). Необходимость проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовиков и транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Отмечается, что это нужно прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Таким образом, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. «На остальных штраф распространяться не должен», — сообщил спикер Госдумы.

Володин добавил, что во избежание разночтений и ошибок в правоприменении положения ст. 12.5 КоАП будут уточнены. Эту работу проведут профильные комитеты Госдумы по транспорту и законодательству.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного ТО личного автотранспорта на пленарном заседании 9 ноября.

Также по теме «Облегчит жизнь многим автовладельцам»: Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта....

Документ гласит, что владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить технический осмотр только при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции и замене основного компонента транспортного средства, причём только в том случае, если транспортное средство старше четырёх лет (включая год изготовления).

В пояснительной записке отмечалось, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих действующие полисы ОСАГО, низкая.

В список авторов документа вошли первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

По словам Турчака, законопроект «призван избавить автовладельцев от регулярных, утомительных и зачастую бессмысленных процедур», поскольку принятые в 1994 году правила проведения ТО сейчас «превратились в банальную формальность» и многими водителями воспринимаются «как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО».

За принятие законопроекта ранее высказались и в правительстве. В середине сентября Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что кабмин готов поддержать документ.

Как подчеркнул премьер, текущая практика демонстрирует, что автомобилисты сами следят за собственной безопасностью. «Будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал премьер.

Также на russian.rt.com Автоэксперт Кадаков высказался по поводу отмены обязательного техосмотра для автомобилей

В ходе того же совещания вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что по итогам проведённого рядом ведомств анализа выяснилось, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год.

Как отметил Хуснуллин, проверка технического состояния автомобилей «слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах».

Кроме того, в августе вступил в силу закон, согласно которому диагностические карты перестали требовать при оформлении полиса ОСАГО. Как отметили в Банке России, инициатива упрощает процесс заключения договора обязательного автострахования, а также способствует повышению доступности ОСАГО.

При этом глава Госавтоинспекции Михаил Черников в середине июля высказал мнение, что МВД может проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению ТО. По его словам, речь идёт о возможном снижении стоимости ОСАГО и ставки транспортного налога для таких водителей.