Аналитик Жураковский рассказал о методах работы мошенников при оформлении ТО
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- РИА Новости
Мошенники запустили онлайн-сервисы, где предлагают сделать фотофиксацию машины и передать данные в систему ЕАИСТО, откуда страховщики получают диагностические карты и данные ТО.
На самом деле это обычная подделка фото в фотошопе, сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».
Также, по словам Жураковского, можно встретить объявления, где «станции технического обслуживания» предлагают не только сфотографировать авто на диагностическую карту за 500 рублей, но и внести необходимую информацию в системы для страховых компаний — за 1,5—2 тыс. рублей.
«Это мошенничество ещё опаснее, так как является подделкой документов. Их будут проверять ГИБДД и страховая компания. Если липовая диагностика и реальный осмотр дадут расхождения, то у автовладельца будут серьёзные проблемы», — предупредил специалист.
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