Аналитик Жураковский рассказал о методах работы мошенников при оформлении ТО

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Аналитик международной компании — разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский рассказал, как мошенники в интернете подделывают документы при оформлении техосмотра (ТО).
Аналитик Жураковский рассказал о методах работы мошенников при оформлении ТО
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Мошенники запустили онлайн-сервисы, где предлагают сделать фотофиксацию машины и передать данные в систему ЕАИСТО, откуда страховщики получают диагностические карты и данные ТО.

На самом деле это обычная подделка фото в фотошопе, сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

Также, по словам Жураковского, можно встретить объявления, где «станции технического обслуживания» предлагают не только сфотографировать авто на диагностическую карту за 500 рублей, но и внести необходимую информацию в системы для страховых компаний — за 1,5—2 тыс. рублей.

«Это мошенничество ещё опаснее, так как является подделкой документов. Их будут проверять ГИБДД и страховая компания. Если липовая диагностика и реальный осмотр дадут расхождения, то у автовладельца будут серьёзные проблемы», — предупредил специалист.

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между каско и ОСАГО.

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