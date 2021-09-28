Россияне рассказали о своём отношении к техосмотру
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Половина участников исследования, считающих техосмотр нужным, регулярно проходят его во время действия гарантии, а 40% — и после завершения гарантийного срока. Ещё 10% россиян предпочитают обслуживать машину самостоятельно или на частных станциях техобслуживания.
Из тех, кто положительно относится к отмене обязательного ТО, 20% причиной такой позиции назвали неудобство самой процедуры, а 60% пожаловались на большое количество времени, проведённого в очереди на техосмотр.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.