Россияне рассказали о своём отношении к техосмотру

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Жители России рассказали о своём отношении к техосмотру. По данным опроса, который провели во Fresh Auto, 80% респондентов считают такую процедуру необходимой, поскольку от неё зависит безопасность водителей и пассажиров.
Россияне рассказали о своём отношении к техосмотру
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Половина участников исследования, считающих техосмотр нужным, регулярно проходят его во время действия гарантии, а 40% — и после завершения гарантийного срока. Ещё 10% россиян предпочитают обслуживать машину самостоятельно или на частных станциях техобслуживания.

Из тех, кто положительно относится к отмене обязательного ТО, 20% причиной такой позиции назвали неудобство самой процедуры, а 60% пожаловались на большое количество времени, проведённого в очереди на техосмотр.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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