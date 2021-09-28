Россияне рассказали о своём отношении к техосмотру

Жители России рассказали о своём отношении к техосмотру. По данным опроса, который провели во Fresh Auto, 80% респондентов считают такую процедуру необходимой, поскольку от неё зависит безопасность водителей и пассажиров.

Об этом сообщает газета «Известия».

Половина участников исследования, считающих техосмотр нужным, регулярно проходят его во время действия гарантии, а 40% — и после завершения гарантийного срока. Ещё 10% россиян предпочитают обслуживать машину самостоятельно или на частных станциях техобслуживания.

Из тех, кто положительно относится к отмене обязательного ТО, 20% причиной такой позиции назвали неудобство самой процедуры, а 60% пожаловались на большое количество времени, проведённого в очереди на техосмотр.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.