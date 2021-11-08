Автоэксперт поддержал законопроект об отмене обязательного техосмотра

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Полина Полетаева
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал законопроект об отмене обязательного техосмотра с учётом доработки.
Автоэксперт поддержал законопроект об отмене обязательного техосмотра
  • © Aleksandr Schemlyaev
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«Это очень хорошо, что техосмотр для личного транспорта сделают добровольным, потому что он давно превратился в формальность... Дело в том, что, по опросам, которые регулярно проводились последние 20 лет, примерно 80% автомобилистов честно признавались, что ТО они покупали. Последние годы цифра дошла до 90%. То есть понятно, что на техническое состояние машины это не влияет», — сказал эксперт.

Ранее российский кабмин дал положительный отзыв на внесённый в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учётом небольшой доработки.

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