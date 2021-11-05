Вильфанд порекомендовал автовладельцам перейти на зимнюю резину
«Во вторник, 9 ноября, в центре Европейской России будет около 0 °С, прогнозируются небольшие осадки», — передаёт РИА Новости прогноз метеоролога.
Он пояснил, что осадки будут в виде снега, мокрого снега или дождя.
«Надо менять резину на колёсах», — заключил Вильфанд.
По его словам, околонулевые температуры будут сохраняться всю неделю.
Ранее автоэксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин дал рекомендации по выбору зимних шин.
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию с ценами на зимние шины.