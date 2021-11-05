Вильфанд порекомендовал автовладельцам перейти на зимнюю резину

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал российским автовладельцам перейти на зимнюю резину ввиду похолодания до 0 °С и возможных осадков.

«Во вторник, 9 ноября, в центре Европейской России будет около 0 °С, прогнозируются небольшие осадки», — передаёт РИА Новости прогноз метеоролога.

Он пояснил, что осадки будут в виде снега, мокрого снега или дождя.

«Надо менять резину на колёсах», — заключил Вильфанд.

По его словам, околонулевые температуры будут сохраняться всю неделю.

Ранее автоэксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин дал рекомендации по выбору зимних шин.

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию с ценами на зимние шины.

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