Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию с ценами на зимние шины

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что не видит причин для подорожания зимних шин.
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию с ценами на зимние шины
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

По его словам, перебоев с резиной в России «не было и не предвидится». 

«В стране работают несколько крупнейших мировых производителей резины. Мы, кстати, ещё и крупнейший экспортёр», — заявил Моржаретто.

Ранее о том, что цены на зимние шины выросли на 25% ещё до начала сезона замены, рассказала пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец.

В свою очередь, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с газетой «Известия» рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.

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